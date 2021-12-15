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Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ упростят в России

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Семьи с невысокими доходами смогут получить субсидии на оплату услуг ЖКХ без лишних справок, говорится в правительственном постановлении, подготовленном Минтрудом.

Предлагается, в частности, освободить граждан от сбора документов, содержащих сведения о начисленных платежах за жилищно-коммунальные услуги и задолженности по их оплате. Такие сведения уполномоченные органы будут сами получать из ГИС ЖКХ, пояснила «Российской газете» специалист «Институт экономики города» Татьяна Лыкова.

«К числу важных изменений относится возможность автоматического продления права семьи на субсидию на основании сведений, имеющихся у уполномоченного органа или полученных им через систему межведомственного электронного взаимодействия, без подачи нового заявления самими гражданами», — уточнила эксперт.

Еще одно важное изменение — это включение в правила предоставления субсидий приложения с перечислением всех видов доходов граждан, которые должны учитываться при расчете размера совокупного дохода семьи. Раньше в правилах не было такого перечня, поэтому нередко возникали споры, какие доходы учитывать, а какие нет.

«Упрощение порядка оформления субсидий, в том числе позволит включить в число получателей, которым по каким-либо причинам сложно получить справки для оформления, например, в связи со сменой места жительства», — рассказали в Минстрое.

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