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СК объяснил задержание владельца «Листвяжной»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СК РФ

Основной собственник шахты «Листвяжная», председатель совета директоров АО ХК «СДС-Уголь» Михаил Федяев обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса, кроме него, задержаны еще трое человек, сообщил СК РФ.

Задержаны Федяев, генеральный директор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов.

СК предъявил им обвинения по части 3 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по части 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствие). Наказание по первой статье предусматривает лишение свободы на срок до семи лет, по второй — лишение свободы на срок до 10 лет.

«СДС-Уголь» — владелец «Листвяжной», она занимает третье место по добыче и экспорту угля в России. Федяеву принадлежит 95% холдинга «СДС». Forbes оценивает его состояние в 550 миллионов долларов.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

Alaxel

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ivanbak

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