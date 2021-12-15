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Путин вошел в число самых почитаемых мужчин мира

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин мира по итогам 2021 года и занял девятое место в рейтинге, поднявшись в нем на три строчки по сравнению с 2020 годом, сообщил социологический институт YouGov.

В топ-20 самых почитаемых мужчин мира по версии YouGov вошли политики, бизнесмены, спортсмены и актеры. Первое место, как и в прошлом году, занял бывший президент США Барак Обама. Второе досталось основателю корпорации Microsoft Биллу Гейтсу, третье — председателю КНР Си Цзиньпину, приводит ТАСС сообщение YouGov.

В десятку наиболее почитаемых представителей мужского пола были включены футболисты Криштиану Роналду (4) и Лионель Месси (7), актер и продюсер Джеки Чан (5), глава американских компаний Tesla и SpaceX Илон Маск (6), премьер-министр Индии Нарендра Моди (8) и китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Джек Ма.

Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-е и 20-е места. Папа Римский Франциск оказался на 16-й строчке.

Тройку самых почитаемых женщин по итогам 2021 года составили Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы, американская актриса и специальный посланник Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли и королева Великобритании Елизавета II.

В рейтинг также вошли американская телеведущая Опра Уинфри (4), ее соотечественница, актриса Скарлетт Йоханссон (5), британская актриса Эмма Уотсон (6), американская певица Тейлор Свифт (7), экс-канцлер Германии Ангела Меркель (8), пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2014 года Малала Юсуфзаи (9), индийская актриса Приянка Чопра (10).

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Политика #Мир
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