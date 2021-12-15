Поцелуй Милохина и Медведевой из «Ледникового периода» попал в Сеть

Кадры с финального выпуска «Ледникового периода» попали в Сеть, на видео участники проекта Даня Милохин и Евгения Медведева целуются в губы.

Отношения Милохина и Медведевой заинтриговали зрителей еще в середине шоу «Ледниковый период», когда в одном из номеров они впервые поцеловались. Тогда они сделали это за ширмой и зрители видели лишь силуэты молодых людей. Пара не призналась, был ли у них реальный поцелуй.

В Сети пошли слухи о романе между Милохиным и Медведевой, когда тиктокер отметил с фигуристкой день рождения. Но до сих пор пара из «Ледникового периода» не комментирует свои отношения, называя друг друга друзьями.

В новом видео, предположительно с финала «Ледникового периода», Милохин и Медведева танцуют под песню «Happy New Year» от группы ABBA и нежно целуются в губы.