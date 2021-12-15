НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Врач указал на опасность спреев для носа

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Фото: © pxhere.com

Популярные назальные сосудосуживающие спреи, используемые при насморке, вызывают зависимость и проблемы с сердцем, сообщил испанский отоларинголог Кристиан Кальво.

«В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — приводит ИноСМИ мнение Кальво, высказанное в газете El Confidencial.

По словам специалиста, злоупотребление спреями на основе оксиметазолина часто приводит к медикаментозному риниту. Также есть риски для сердца и кровеносных сосудов. Препараты могут вызвать повышение давления и инсульт.

Отоларинголог посоветовал использовать назальные спреи короткими периодами, по три-четыре дня. А избавиться от зависимости поможет только сила воли.

«Нос будет какое-то время заложен, но постепенно нормальное дыхание восстановится», — отметил врач.

Еще по теме
Коронавирус резко ускорил старение
Названы главные мифы о гриппе
Инфекционист объяснил смысл прививаться разными вакцинами
Глава Забайкалья оправдался за слова о насильственной вакцинации
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Нового мэра назначили в Омске
УФАС в Томске признало непристойной рекламу с поцелуями
Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до апреля
Каждый четвертый новосибирец собрался на онлайн-корпоратив
Самое популярное
Объявлены лучшие игры 2021 года
Игра PUBG станет бесплатной
Путин нашел кадровых сотрудников ЦРУ в правительстве России
Шоу «Звезды в Африке» покинул неожиданный участник
Обсуждение (0)
Картина дня
Макрон и Путин обсудили Украину
Лавров порадовался желанию США развивать диалог
Депутат объяснил вымирание деревень и сел
Создана модификация «Спутника V» под штамм «омикрон»
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
Sibnet.Ru