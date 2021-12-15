Врач указал на опасность спреев для носа

Популярные назальные сосудосуживающие спреи, используемые при насморке, вызывают зависимость и проблемы с сердцем, сообщил испанский отоларинголог Кристиан Кальво.

«В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — приводит ИноСМИ мнение Кальво, высказанное в газете El Confidencial.

По словам специалиста, злоупотребление спреями на основе оксиметазолина часто приводит к медикаментозному риниту. Также есть риски для сердца и кровеносных сосудов. Препараты могут вызвать повышение давления и инсульт.

Отоларинголог посоветовал использовать назальные спреи короткими периодами, по три-четыре дня. А избавиться от зависимости поможет только сила воли.

«Нос будет какое-то время заложен, но постепенно нормальное дыхание восстановится», — отметил врач.