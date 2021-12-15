Врач указал на опасность спреев для носа

Популярные назальные сосудосуживающие спреи, используемые при насморке, вызывают зависимость и проблемы с сердцем, сообщил испанский отоларинголог Кристиан Кальво.
«В первые дни препарат работает отлично, слизистая носа суживается, освобождая пространство и позволяя лучше дышать. Однако вскоре он вызывает синдром отдачи. Другими словами, когда эффект препарата ослабевает, слизистая отекает еще больше. Поэтому лекарство нужно использовать повторно. Так возникает порочный круг», — приводит ИноСМИ мнение Кальво, высказанное в газете El Confidencial.
По словам специалиста, злоупотребление спреями на основе оксиметазолина часто приводит к медикаментозному риниту. Также есть риски для сердца и кровеносных сосудов. Препараты могут вызвать повышение давления и инсульт.
Отоларинголог посоветовал использовать назальные спреи короткими периодами, по три-четыре дня. А избавиться от зависимости поможет только сила воли.
«Нос будет какое-то время заложен, но постепенно нормальное дыхание восстановится», — отметил врач.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
jeryakobКусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!
bombas1Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить