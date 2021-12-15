Хлебникова рассказала о своем состоянии после пожара

Певица Марина Хлебникова, попавшая в реанимацию после пожара в своей квартире, впервые вышла на связь с поклонниками и рассказала о своем здоровье.

«Настроение у меня позитивное, стараюсь идти на поправку. Врачи помогают, персонал замечательный. Так что все со мной будет хорошо», — сказала Хлебникова. Публикация с аудиосообщением от певицы размещена в Instagram.

18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Загорелась спальня артистки, в которой она в тот момент находилась. Звезду смогли спасти из огня, но она получила почти 50% ожогов тела.

Певица была доставлена в реанимацию и подключена к аппарату ИВЛ. 21 ноября Хлебникова пришла в себя. Сейчас она находится в больнице.