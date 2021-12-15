Нового мэра назначили в Омске

Новым мэром Омска избран гендиректор АО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест, сообщил в среду пресс-центр городской администрации.

«Депутаты Омского городского совета приняли решение об избрании мэра Омска из числа двух кандидатур, представленных конкурсной комиссией, — Сергея Шелеста и Аркадия Ефименко. Большинство голосов набрал Сергей Шелест», — говорится в сообщении.

Постановление об избрании мэра должно быть опубликовано в течение 15 дней после принятия решения Шелест примет присягу 12 января в концертном зале Омской филармонии. До его вступления в должность обязанности мэра продолжит Евгений Фомин.

Сергей Николаевич Шелест родился 18 июля 1969 года в селе Дружба Кокчетавской области Казахстана. С 2014 года возглавляет «ОмскВодоканал». С 2021 года преподает на кафедре природообустройства, водопользования и охраны водных ресурсов факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования ОмГУ.

Оксана Фадина сложила полномочия мэра Омска в сентябре этого года, когда ее избрали депутатом Госдумы.