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Депутат объяснил вымирание деревень и сел

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Либеральные реформы 1990-х годов, из-за которых обанкротились колхозы, вызвали вымирание российских деревень и сел, заявил глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

««Вымирание деревень началось не вчера и не сегодня. Оно началось с 1990-х годов, умышленно. <…> Под те непродуманные либеральные реформы 22 тысячи, а то и более колхозов, совхозов были умышленно, сознательно обанкрочены, задушены», — рассказал URA.RU Харитонов.

По словам парламентария, реформы привели к смерти нескольких десятков тысяч деревень. «Более 20 тысяч деревень практически не стало. Их просто не стало. У меня сегодня в совхозе четыре деревни. Я уже не работаю директором 30 лет, но я вижу, что происходит», — объяснил он.

Харитонов считает, что деревня — совесть России. «Если мы окончательно потеряли совесть, то давайте добьем деревню. Но деревня — это духовно-нравственный корень и стержень», — отметил он.

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