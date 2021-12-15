УФАС в Томске признало непристойной рекламу с поцелуями

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Томской области сочло непристойной рекламу магазина с изображением целующихся людей.

В томском УФАС прошло заседание рекламного совета, который оценивал рекламные изображения поцелуев и оружия. Совет пришел к выводу, что изображение оружия, направленного на людей, не нарушает закона.

«Оценивая визуальное содержание рекламы с изображением целующихся людей, учитывая детали изображения, члены совета большинством голосов признали образ, используемый в рекламе, непристойным и рекомендовали антимонопольному органу возбудить производство по делу о нарушении рекламного законодательства», — сказано в сообщении ведомства.