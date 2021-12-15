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УФАС в Томске признало непристойной рекламу с поцелуями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) Томской области сочло непристойной рекламу магазина с изображением целующихся людей.

В томском УФАС прошло заседание рекламного совета, который оценивал рекламные изображения поцелуев и оружия. Совет пришел к выводу, что изображение оружия, направленного на людей, не нарушает закона.

«Оценивая визуальное содержание рекламы с изображением целующихся людей, учитывая детали изображения, члены совета большинством голосов признали образ, используемый в рекламе, непристойным и рекомендовали антимонопольному органу возбудить производство по делу о нарушении рекламного законодательства», — сказано в сообщении ведомства.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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