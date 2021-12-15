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Режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до апреля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Новосибирской области продлили до 1 апреля, следует из постановления губернатора области.

«В абзаце втором цифры "31.12.2021" заменить цифрами "01.04.2022"», — говорится в документе.

Режим повышенной готовности власти ввели в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Этот режим многократно продлялся, в него вносились изменения. В частности, в нем прописана необходимость ношения масок и социальной дистанции.

В Новосибирской области ежедневно COVID-19 подтверждается у почти 400 человек. С начала пандемии в регионе умерли 4 тысячи человек.

С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев.

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