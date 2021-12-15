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Задержан владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Вести. Кузбасс / CC BY 3.0

Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, глава холдинговой компании СДС Михаил Федяев задержан.

«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Федяев — совладелец и президент холдинга «Сибирский деловой союз», куда входит и шахта «Листвяжная». Занимает 177 место в рейтинге Forbes с состоянием 550 миллионов долларов. Его сын Павел Федяев — депутат Госдумы от «Единой России».

Глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, прибывший на шахту «Листвяжная», заявил, что будет устанавливаться роль собственников предприятия в аварии. Он пообещал, что следствие «восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии».

Взрыв метана в «Листвяжной» произошел утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасатели, которые спустились под землю за шахтерами. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

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Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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