Задержан владелец шахты «Листвяжная» Михаил Федяев

Один из собственников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, глава холдинговой компании СДС Михаил Федяев задержан.

«Федяев задержан ночью, [находится] в изоляторе временного содержания», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Федяев — совладелец и президент холдинга «Сибирский деловой союз», куда входит и шахта «Листвяжная». Занимает 177 место в рейтинге Forbes с состоянием 550 миллионов долларов. Его сын Павел Федяев — депутат Госдумы от «Единой России».

Глава Следственного Комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, прибывший на шахту «Листвяжная», заявил, что будет устанавливаться роль собственников предприятия в аварии. Он пообещал, что следствие «восстановит всю цепочку событий и причины, приведшие к страшной трагедии».

Взрыв метана в «Листвяжной» произошел утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пятеро горноспасатели, которые спустились под землю за шахтерами. По числу жертв это стало крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.