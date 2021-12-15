Патологоанатома оштрафовали на 4 млн рублей за помощь ритуальщикам

Заельцовский районный суд Новосибирска оштрафовал на 4,5 миллиона заведующего патологоанатомическим отделением Городской клинической больницы №1 за помощь «Ритуальному хозяйству», сообщает прокуратура региона.

Сотрудники ООО «Ритуальное хозяйство передавали в 2017-2019 годах деньги заведующему патологоанатомическим отделением Горбольницы №1, за это он помогал компании, чтобы родственники умерших выбирали для организации похорон это ритуальное агентство.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой судья признал ООО «Ритуальное хозяйство» виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей, а также конфисковал полученные взятки.

Заельцовский районный суд Новосибирска директор общества признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 291 УК РФ (дача взятки), с назначением штрафа 700 тысяч рублей.

Этим же судом заведующий патологоанатомическим отделением осужден по пункту «в» части 5 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) с назначением штрафа 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных органах на срок 12 лет.