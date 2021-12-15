Косторная заявила о планах остаться в спорте до следующей Олимпиады

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, получившая перелом кисти, что практически закрыло для нее шансы участвовать в Олимпиаде в Пекине, сообщила, что планирует остаться в фигурном катании на следующий олимпийский цикл.

«Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года», — написала Косторная в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Косторная получила перелом кисти, из-за него она пропустит чемпионат России, который будет важным этапом для определения членов сборной на Олимпиаду в Пекине.

Косторная выиграла финал Гран-при в сезоне 2019/20. На чемпионате России фигуристка выигрывала серебряную (2020) и две бронзовые медали (2018, 2019).