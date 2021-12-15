НАВЕРХ

Косторная заявила о планах остаться в спорте до следующей Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная, получившая перелом кисти, что практически закрыло для нее шансы участвовать в Олимпиаде в Пекине, сообщила, что планирует остаться в фигурном катании на следующий олимпийский цикл.

«Я очень постараюсь вас радовать в дальнейшем, ведь я остаюсь в фигурном катании еще на четыре года», — написала Косторная в Instagram, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Косторная получила перелом кисти, из-за него она пропустит чемпионат России, который будет важным этапом для определения членов сборной на Олимпиаду в Пекине.

Косторная выиграла финал Гран-при в сезоне 2019/20. На чемпионате России фигуристка выигрывала серебряную (2020) и две бронзовые медали (2018, 2019).

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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