Нюша показала первое фото новорожденного

Певица Нюша опубликовала первое фото новорожденного сына и сообщила рост и вес малыша, ребенка она родила 14 декабря.

«Добро пожаловать в этот мир», — написала Нюша в Instagram под фотографией, где держит руку малыша. Певица также сообщила вес новорожденного — 3, 890 килограмма. Рост малыша — 52 сантиметра.

Накануне родов Нюша публиковала фотографию своего живота. Он показался подписчикам певицы таким большим, что они ожидали от артистки двойню.

Имя малыша Нюша пока не называет. Когда у нее в 2018 году родилась дочь, она тоже не спешила афишировать имя, а потом призналась, что назвала девочку Симбой. Поклонники были удивлены такому выбору, но оказалось, что полное имя — Серафима.