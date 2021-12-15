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Россия начнет Кубок Первого канала по хоккею матчем с Канадой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © russiahockey, instagram.com/russiahockey

Сборная России по хоккею откроет Кубок Первого канала игрой со сборной Канады, также в турнире россияне сразятся с Чехией, Финляндией и Швецией.

Кубок Первого канала 2021 года, являющийся вторым этапом Еврохоккейтура, пройдет с 15 по 19 декабря в Москве на «ЦСКА-Арене». В нынешнем году состав участников расширится до пяти команд: к сборным России, Чехии, Финляндии и Швеции добавится сборная Канады, игры с которой не будут учитываться в общем зачете турнира.

Россия не лучшим образом выступила на Кубке Карьяла, одержав всего одну победу над Чехией (5:2), которая в итоге заняла последнюю строчку в таблице. В остальных поединках команда потерпела поражения от Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

Провальное выступление связано с тем, что сборную в основном представляли молодые игроки, не имеющие большого опыта. К Кубку Первого канала в состав вошли ведущие игроки клубов КХЛ. Так что у команды имеются все шансы начать выступление на турнире с победы.

Букмекеры считают, что матч Россия-Канада 15 декабря будет результативным, преимущество отдают хозяевам.

Расписание игр России на Кубке Первого канала:

Россия-Канада, 15 декабря в 18.30 (мск), «ЦСКА Арена»
Швеция- Россия, 16 декабря в 18.30 (мск), «ЦСКА Арена»
Россия-Чехия, 18 декабря в 15.15 (мск), «ЦСКА Арена»
Россия-Финляндия, 19 декабря в 15.15 (мск), «ЦСКА Арена»

На Кубке Первого канала 2020 года, который проходил с 17 по 20 декабря, победу одержала российская команда. Вторую строчку заняла сборная Швеции, третьими стали финны.

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Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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