WhatsApp запустит новую функцию для более безопасного общения

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp намерены внедрить опцию настройки отображения статуса пользователя, выяснили инсайдеры

Обновление WhatsApp должно ограничить видимость присутствия пользователя в Сети. Если сейчас его по умолчанию видит любой зарегистрированный на платформе, то теперь данные увидят только те, кто находится в списке контактов, приводит РИА Новости материал WABetaInfo

Активация опции позволит избежать слежки — существуют приложения и боты, которые могут автоматически собирать подобную информацию и анализировать ее.

Нововведение тестируют в приложениях WhatsApp для платформ Android и iOS. Опция станет доступна для всех пользователей мессенджера в ближайшее время.