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Создана модификация «Спутника V» под штамм «омикрон»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © sputnikvaccine.com

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи уже разработал модификацию вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург.

«[Пока] нет никаких доказательств того, <…> что "омикрон" вытеснит дельта-штамм. [В этом случае], возможно, вакцина должна быть двухкомпонентной, которая должна будет защищать от и дельта-штамма, и от омикрон-штамма», — приводит ТАСС слова главы центра имени Гамалеи.

Он отметил, что если произойдет вытеснение дельта-штамма коронавируса «омикроном», «необходимо будет <…> заменить вставку, которая кодирует, определяет защиту к дельта-штамму, на вставку, которая будет определять, соответственно, защиту к омикрон-штамму, такие конструкции уже созданы».

Модификация «Спутника V» под штамм «омикрон» проходит первую стадию клинических испытаний. первые данные об ее эффективности могут быть получены уже на следующей неделе, сказал Гинцбург.

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bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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