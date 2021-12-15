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Макрон и Путин обсудили Украину

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента России

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выступил в защиту суверенитета Украины, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся во вторник. В Кремле сообщили, что лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, проблему мигрантов на белорусско-польской границе, урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе и борьбу с коронавирусом.

«Макрон подтвердил свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также свою решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей в рамках нормандского формата при посредничестве Франции и Германии», — приводит РИА Новости коммюнике Елисейского дворца.

Лидеры двух стран, как следует из коммюнике, договорились провести новые переговоры до конца года.

Западные политики в последнее время высказываются о «российской агрессии». Обвинения затрагивают как политическую, так и экономическую сферы — так, якобы пагубное влияние Москвы, по их мнению, отражается на Украине, Евросоюзе, деятельности НАТО и непосредственно США.

Россия неоднократно отвергала эти заявления и связывала их с желанием Североатлантического альянса разместить больше военной техники вблизи российских границ

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