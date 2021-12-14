Путин раскритиковал введение QR-кодов на транспорте

Введение дополнительных ограничений на транспорте с использованием QR-кодов перед Новым годом создаст гражданам много проблем, заявил президент Владимир Путин.

«Под Новый год вводить ограничения подобного рода — достаточно сложная история, создадим много проблем для людей», — сказал Путин на совещании с правительством, следует из трансляции на телеканале «Россия 24».

Накануне Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Его рассмотрение отложили на неопределенный срок — по мнению депутатов, данный законопроект пока не готов к принятию.

Законопроект о QR-кодах в транспорте предполагал, что сертификаты понадобятся для проезда по железной дороге и для перелета при междугородних и международных поездках. Рассматривать проект закона Дума должна была 16 декабря.

Путин ранее уже призывал обойтись без «опрометчивых решений», связанных с введением QR-кодов. «Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет», — отметил он.