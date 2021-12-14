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Россия наложила вето на климатическую резолюцию ООН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © United Nations

Россия на заседании Совета Безопасности ООН наложила вето на проект резолюции, в которой изменение климата называется угрозой международной безопасности.

Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям ООН учитывать в своих оценках и работе воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. Его авторами выступили делегации Ирландии и Нигера, передает AP.

Проект резолюции поддержали 113 из 193 стран, в том числе 12 из 15 членов Совета Безопасности ООН. При этом из состава Совбеза против проголосовали только Россия и Индия, Китай воздержался.

Представитель России объяснил, что подход к рассмотрению конфликтов и угроз безопасности через «климатическую призму» игнорирует все остальные аспекты ситуаций, в которых находятся страны в конфликтах или отстающие в социально-экономическом развитии.

Постпред США при ООН такое решение раскритиковала. «Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН», — написала Линда Томас-Гринфилд в Twitter.

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Политика #Мир #Россия
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