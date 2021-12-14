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Вынесен приговор главному критику Александра Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Гомельский областной суд приговорил белорусского оппозиционера и мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам заключения.

Оппозиционера признали виновным в подготовке массовых беспорядков, сообщает пресс-служба суда. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, также наложен арест на имущество и денежные средства Тихановского.

Светлана Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала видео, записанное еще до оглашения приговора. «Год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться»,— сказала она.

Изначально в выборах главы государства должен был участвовать именно Сергей Тихановский, а не его супруга. Он считался одним из основных соперников действующего президента Александра Лукашенко, однако его не зарегистрировали кандидатом, в мае 2020 года он был задержан.

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Топ комментариев

Muzykant

Вот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.

jeryakob

Кусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут

ivanbak

Из всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!

bombas1

Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить
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