Вынесен приговор главному критику Александра Лукашенко

Гомельский областной суд приговорил белорусского оппозиционера и мужа бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея к 18 годам заключения.

Оппозиционера признали виновным в подготовке массовых беспорядков, сообщает пресс-служба суда. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, также наложен арест на имущество и денежные средства Тихановского.

Светлана Тихановская в своем Telegram-канале опубликовала видео, записанное еще до оглашения приговора. «Год, двадцать, сто лет — это ненормально. Это незаконно, и это не то, с чем можно мириться»,— сказала она.

Изначально в выборах главы государства должен был участвовать именно Сергей Тихановский, а не его супруга. Он считался одним из основных соперников действующего президента Александра Лукашенко, однако его не зарегистрировали кандидатом, в мае 2020 года он был задержан.