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Коронавирус резко ускорил старение

Источник:
РБК
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Фото: © NIAID

Коронавирус значительно ускоряет развитие процессов, характерных для старения, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — сказала она на общем собрании Российской академии наук.

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова еще в декабре 2020 года сообщила журналистам, что у переболевших коронавирусом происходит преждевременное старение организма.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ позднее рассказал, что у пожилых пациентов с COVID-19 кроме основных симптомов также возможен делирий — психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.

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