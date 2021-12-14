Коронавирус резко ускорил старение

Коронавирус значительно ускоряет развитие процессов, характерных для старения, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — сказала она на общем собрании Российской академии наук.

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова еще в декабре 2020 года сообщила журналистам, что у переболевших коронавирусом происходит преждевременное старение организма.

Главный внештатный гериатр Минздрава РФ позднее рассказал, что у пожилых пациентов с COVID-19 кроме основных симптомов также возможен делирий — психологическое расстройство с нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций.