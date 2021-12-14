Губернаторам разрешили бесконечные выборы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об организации публичной власти в субъектах России, сообщается на сайте нижней палаты парламента. В частности, отменен запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд.
Документ содержит в себе перечень полномочий субъектов РФ, который состоит из порядка 170 пунктов. Так, теперь губернаторы могут избираться более двух сроков подряд, при этом срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет.
Главы регионов теперь не могут именоваться «президентами», при этом президент России может досрочно снять губернатора с должности по причине «утраты доверия» без объяснения конкретных причин.
В отношении кандидатов на высший пост в регионе применяются ограничения, предусмотренные Конституцией, включая запрет на иностранное гражданство. Занять этот пост можно только по достижении 30 лет.
Прямые выборы глав регионов отменили по предложению Владимира Путина в 2004 году. В 2012 году при президенте Дмитрии Медведеве прямые выборы вернули. В 2015 году было введено ограничение, согласно которому губернаторы не могут избираться более двух сроков подряд.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
jeryakobКусок мяса прямо из горла вытащили. Просто так не отдадут
ivanbakИз всего вышесочиненного вывод один: нет денег, нужны деньги!
bombas1Большинство техосмотров липовые ведь, если н могут навести порядок в этой сфере то проще вообще его отменить