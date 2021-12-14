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Древний предок человека питался только водородом

Источник:
Frontiers in Microbiology
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Фото: Jon Sullivan

Общий предок всех земных организмов в качестве единственного источника энергии использовал водород, к таким выводам пришли молекулярные биологи.

Ученые в последние годы пытаются узнать историю рождения жизни на Земле, реконструируя геном общего предка всех современных существ. Этот организм называют LUCA — это аббревиатура определения на английском языке Last Universal Common Ancestor.

По всей видимости, LUCA обитал в горячих геотермальных источниках, чьи воды богаты водородом. В подобных условиях 95-97% реакций в этих микробах происходили бы спонтанно и не требовали бы никаких внешних источников энергии вроде солнечного света.

Реконструкция показала, что для выживания LUCA был нужен лишь один источник энергии — молекулы чистого водорода. Первые микробы Земли поглощали их и заставляли водород вступать в реакции с углекислым газом и прочими простыми веществами.

Чтобы проверить свои выводы, исследователи изучили более четырех сотен возможных реакций, в которых участвовало несколько сотен ферментов и несколько десятков сигнальных молекул и различных неорганических веществ.

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