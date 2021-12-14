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Объявлены сроки и формат ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

ЕГЭ в 2022 году пройдет в стандартном формате, сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Однако решение могут изменить, если ситуация с пандемией будет напряженной.

«Единый государственный экзамен в 2022 году планируется провести в доковидном формате, но в случае ухудшения эпидемической ситуации весной в расписание ЕГЭ могут быть внесены коррективы», — говорится в сообщении.

Учащиеся 11-го класса уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион России полностью не смог принять участие — это Калмыкия, где до сих пор сложная обстановка с заболеваемостью.

Глава ведомства Анзор Музаев отметил, что в России два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов запланирован с 26 мая по 2 июля.

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