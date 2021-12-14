Певица Нюша родила второго ребенка

Певица Нюша (Анна Шурочкина) родила второго ребенка во вторник, 14 декабря. По информации ее представителей, у артистки родился сын.

Пиар-агент Нюши Анастасия Драпеко сообщила «СтарХиту», что у певицы родился мальчик, мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Сама певица пока не сообщила о пополнении в семье.

Буквально за несколько часов до родов Нюша опубликовала в Instagram фотографию своего живота. Подписчики решили, что у певицы будет двойня. Также некоторые предсказали скорые роды Нюше и оказались правы.

Нюша вышла замуж в 2017 году за бизнесмена Игоря Сивова, в 2018 году у пары родилась дочь Симба (Серафима). У ее мужа есть еще два ребенка от предыдущего брака.