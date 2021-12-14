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Утечка трихлорсилана произошла в Железногорске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГХК

Утечка трихлорсилана произошла в Железногорске Красноярского края, превышения ПДК не зафиксировано, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным Горно-химического комбината Росатома, на территории завода полупроводникового кремния, который расположен в санитарно-защитной зоне ГХК, была обнаружена капельная течь из патрубков емкости, в которой хранится трихлорсилан.

По словам и.о. руководителя ОГО, ЧС и МП ГХК Владимира Дубровина, была обнаружена протечка в буферную емкость, специально предназначенную на случай подобной ситуации, не представляющая угрозы персоналу и населению близлежащих объектов.

«Передвижной лабораторией проведены замеры воздуха, превышение ПДК не зафиксировано. В целях безопасности выведены 70 сотрудников из рядом стоящего административного здания. Угрозы населению нет», — говорится в сообщении МЧС.

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Красноярск #Происшествия
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