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Подлодку «Челябинск» переделают в носитель «Цирконов»

Источник:
РИА Новости
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Фото: Андрея Лузика (Andrei Luzik) / CC BY 4.0

Атомную подводную лодку проекта 949А (шифр «Антей») «Челябинск» переделают в носитель крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на "Челябинске" — 2022 год, сразу после завершения работ на К-132 "Иркутск". В ходе модернизации на Дальневосточном заводе "Звезда" (ДВЗ) "Челябинск" будет оснащен универсальными пусковыми установками для запуска ракет "Оникс" и "Циркон", его боевой потенциал возрастет многократно», — сказал РИА Новости источник.

Атомный подводный ракетный крейсер «Иркутск» после модернизации сможет применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». О планах модернизации «Челябинска» до уровня 949АМ, предполагающего замену ракетного комплекса, ранее официально не сообщалось.

«Челябинск» заложили в 1987 году по проекту 949А и спустили на воду в 1990 году. Входит в состав Тихоокеанского флота. Подлодки 949А «Антей» имеют подводное водоизмещение около 24 тысяч тонн, их максимальная длина составляет 155 метров. Основное вооружение лодок проекта 949А — 24 сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Гранит».

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная на продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. Ее максимальная скорость достигает М=9 (в девять раз выше скорости звука, более десяти тысяч километров в час), максимальная дальность стрельбы — тысяча километров.

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Оборона #Оружие #Армия
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