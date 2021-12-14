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Осужденные объявили голодовку в иркутской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Четверо осужденных объявили голодовку в колонии №2 в Иркутской области, они не хотят соглашаться с требованиями режима содержания в учреждении.

«12-13 декабря четверо осужденных, содержащихся в едином помещении камерного типа, в ИК-2 обратились к сотрудникам учреждения с письменным отказом от приема пищи. Свой отказ мотивировали несогласием с выполнением режимных требований. Осужденные пьют воду и чай. Состояние их здоровья контролируется медицинскими работниками и сотрудниками психологической службы», — сообщил ТАСС во вторник представитель ГУФСИН по Иркутской области.

Колония №2 — строгого режима, она находится в городе Ангарске. Заключенные, которые объявили голодовку, содержатся там за особо тяжкие преступления.

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