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Защищенный смартфон получил российскую операционную систему

Источник:
Sibnet.ru
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смартфон Aquarius NS M11
смартфон Aquarius NS M11
Фото: © aq.ru

Отечественный смартфон Aquarius NS M11 поступает в продажу, устройство работает на российской операционной системе «Аврора», сообщается на сайте производителя.

Смартфон разработан компанией «Аквариус» и «Открытой мобильной платформой». Он предназначается для корпоративных заказчиков и включен в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга.

Стоимость гаджета не раскрывается, данный показатель зависит от цен на прикладные приложения, необходимые для конкретного проекта. Устройство производится в городе Шуя Ивановской области.

Производитель отмечает, что смартфон подходит для использования сотрудниками государственных организаций, являющихся частью критической информационной инфраструктуры, а также работников экстренных служб, пожарных, МЧС.

Таким сотрудникам запрещается использовать на работе обычные смартфоны. Российское устройство обеспечивает высокий уровень защищенности персональных и корпоративных данных.

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