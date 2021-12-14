Wink сделал подборку всех фильмов про Человека-паука

Фото: © кадр из фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Все фильмы про Человека-паука появились в специальной подборке Wink, в нее вошли картины с Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом.

В подборку фильмов про Человека-паукавошли восемь картин: все три части «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли, две ленты с Эндрю Гарфилдом — «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», фильмы с Томом Холландом «Возращение домой» и «Вдали от дома», а также мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».

Стоимость любого фильма про Человека-паука в подборке составляет от 299 до 399 рублей. С 13 декабря видеосервис Wink запустил акцию —«Каждый четвертый фильм бесплатно».

После просмотра трех фильмов до титров пользователь получит сертификат. Он появится в разделе Wink «Мое». Сертификат можно обменять на любой фильм в следующем месяце.

Как посмотреть фильмы в Wink бесплатно

15 декабря в российский прокат выходит фильм «Человек-паук: Нет пути домой». В нем личность Питера Паркера раскроют и герою придется обратиться за помощью к Доктору Стрэнджу. Но ситуация выйдет из-под контроля.