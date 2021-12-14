Wink сделал подборку всех фильмов про Человека-паука

Все фильмы про Человека-паука появились в специальной подборке Wink, в нее вошли картины с Тоби Магуайром, Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом.
В подборку фильмов про Человека-паукавошли восемь картин: все три части «Человека-паука» с Тоби Магуайром в главной роли, две ленты с Эндрю Гарфилдом — «Новый Человек-паук» и «Новый Человек-паук. Высокое напряжение», фильмы с Томом Холландом «Возращение домой» и «Вдали от дома», а также мультфильм «Человек-паук: Через вселенные».
Стоимость любого фильма про Человека-паука в подборке составляет от 299 до 399 рублей. С 13 декабря видеосервис Wink запустил акцию —«Каждый четвертый фильм бесплатно».
После просмотра трех фильмов до титров пользователь получит сертификат. Он появится в разделе Wink «Мое». Сертификат можно обменять на любой фильм в следующем месяце.
Как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
15 декабря в российский прокат выходит фильм «Человек-паук: Нет пути домой». В нем личность Питера Паркера раскроют и герою придется обратиться за помощью к Доктору Стрэнджу. Но ситуация выйдет из-под контроля.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
PRoSpektА еще "по нашему" когда у высокопоставленных "патриотов России" - Итальянская мебель, Американские смартфоны,...
Voland2Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...
rumatamдеградация и оскотинивание полное...............