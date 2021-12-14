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Названы главные мифы о гриппе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Специалисты Роспотребнадзора разобрали главные мифы, существующие вокруг гриппа. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Так, первый миф, который назвали эксперты — гриппа без высокой температуры не бывает. Специалисты отметил, что у многих грипп протекает с температурой 37,1-37,9 градусов. Бывают пациенты, у которых при гриппе нормальная температура тела.

Следующий миф: при гриппе не бывает насморка. В реальности на старте болезни часто отмечается заложенность носа. При этом дальнейший насморк обычно связан с бактериями, которые воспользовались временным ослаблением вашего иммунитета.

Еще один миф касается якобы бессмысленности лечения вирусной болезни, которая должна «пройти сама». Специалисты отмечают, что своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений и летального исхода.

Также мифом эксперты назвали профилактику гриппа с помощью чеснока, лука, квашеной капусты и лимонов. В статье указывается, что витаминная профилактика носит общеукрепляющий характер, но не действует непосредственно на вирус.

Еще одним популярным мифом специалисты посчитали лечение гриппа антибиотиками. Врачи подчеркивают, что антибиотики действуют только на бактерии, а грипп — это вирус, поэтому принимать такие препараты бесполезно.

Кроме этого, эксперты Роспотребнадзора развеяли миф о том, что заболевание может вызвать прививка от гриппа. Отмечается, что в процессе вакцинации в организм вводят «убитый» вирус, который не может вызвать типичное заболевание.

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