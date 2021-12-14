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Инфекционист объяснил смысл прививаться разными вакцинами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Привитый от коронавируса разными вакцинами организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка, рассказал главврач «Инвитро-Сибирь» инфекционист Андрей Поздняков.

По словам Позднякова, вакцинация препаратами разных производителей возможна, так как в качестве антигена все они используют один и тот же белок — S-белок. В организме формируется иммунный ответ, который маркируется синтезом антител и Т-клеточным ответом на S-белок коронавируса. Прививаться разными вакцинами не опасно.

«Клиническая польза от вакцинации разными вакцинами может быть. Сам антиген в вакцинах может немного отличаться у разных производителей. Чем разнообразнее антиген, тем более разнообразно стимулирована иммунная система. Организм лучше готов к разным вариантам вируса и мутациям S-белка», — цитирует врача пресс-служба лаборатории.

Совмещение разных вакцин от коронавируса, по словам Позднякова, никак не влияет на иммунный статус человека. Важно выдерживать рекомендованные сроки вакцинации.

«Если по какой-то причине у человека иммунный ответ на одну из вакцин был слабым, то ему можно рекомендовать вакцинацию другими препаратами. Это с клинической точки зрения. Или наоборот, если были побочные эффекты на одну из вакцин, стоит рекомендовать другие препараты с другими векторами», — добавил инфекционист.

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