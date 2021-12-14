Робот будет искать утечки газа на месторождении в Приангарье

Иркутская нефтяная компания запустила на Ярактинском месторождении робота-обходчика для интеллектуального анализа данных.

Робот начал работу на установке подготовки природного и попутного нефтяного газа Ярактинского месторождения в Иркутской области, сообщила пресс-служба ИНК.

Автоматизированная система «Трал Патруль 5.2» обеспечит онлайн-контроль работы оборудования, она будет искать утечки углеводородного сырья благодаря видеонаблюдению, тепловизионному контролю и оптическому газоанализатору.

Платформу оборудовали газоанализатором, данные с которого загрузили в автоматизированную систему управления технологическим процессом, которая может уведомлять оператора установки о превышении порогов опасных концентраций газов.