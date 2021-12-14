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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ запатентовал новое имя для Lada

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Компания АвтоВАЗ запатентовала новый товарный знак — Lada Aura, информация об этом появилась в открытой базе Роспатента.

АвтоВАЗ сможет применять наименование Aura к автомобилям и аксессуарам для них, игрушкам и зарядкам для электромобилей. Товарный знак получил действующий статус 7 декабря. Заявка была подана год назад, наименование закреплено за автопроизводителем до конца 2030 года.

В конце 2020 с наименованием Aura АвтоВАЗ подавал заявки на Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. Пока Роспатентом одобрено только два — Avira и Aura.

Автопроизводитель год назад проводил конкурс в соцсетях, участникам которого требовалось придумать название для новой модели Lada. К нему предъявляется ряд требований, среди которых были ассоциация с Россией, сочетание со словом Lada, 2-3 слога и окончание на букву «А» и понятное ударение. По итогам конкурса АвтоВАЗ выбрал наименования Slava, Alta, Onega и Lika.

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