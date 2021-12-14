Зарплата наводит каждого третьего на мысль уволиться

Каждый четвертый новосибирец раз в неделю мечтает о том, чтобы уволиться с работы, треть респондентов задумываются об этом, когда получают зарплату, выяснили аналитики онлайн-университета Skypro.

По данным опроса, в котором участвовали более тысячи человек, 31% жителей Новосибирска задумываются об увольнении, когда получают зарплату. 20% — когда ругает начальник, 11% — когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно.

«Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита … Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта», — прокомментировал директор по развитию университета Михаил Свердлов.

Также выяснилось, что 20% респондентов абсолютно не готовы сменить профессию, тогда как 10% полностью готовы к переменам.