Зарплата наводит каждого третьего на мысль уволиться

Каждый четвертый новосибирец раз в неделю мечтает о том, чтобы уволиться с работы, треть респондентов задумываются об этом, когда получают зарплату, выяснили аналитики онлайн-университета Skypro.
По данным опроса, в котором участвовали более тысячи человек, 31% жителей Новосибирска задумываются об увольнении, когда получают зарплату. 20% — когда ругает начальник, 11% — когда заказчик или клиент ведут себя неадекватно.
«Чаще всего о смене работы мечтают сотрудники маркетинга, медицины и общепита … Реже всего думают об этом работники производства, индустрии моды и спорта», — прокомментировал директор по развитию университета Михаил Свердлов.
Также выяснилось, что 20% респондентов абсолютно не готовы сменить профессию, тогда как 10% полностью готовы к переменам.
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