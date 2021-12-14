Человек-паук: супергерой возвращается на экраны

Один из самых долгожданных фильмов Marvel последних лет – «Человек-паук: Нет пути домой» 15 декабря выходит на большие экраны. Он расскажет о попытках Питера Паркера справиться с раскрытием тайны личности Человека-паука и покажет альтернативные версии супергероя и его врагов из других вариантов реальности.

Что известно о фильме?

Согласно трейлерам, Питеру Паркеру придется столкнуться с раскрытием тайны своей личности, поскольку считающийся погибшим мошенник и иллюзионист Мистерио поведал миру, кто скрывается под маской Человека-паука и обвинил его в своей гибели.

После смерти Тони Старка Паркер остался без названного отца и наставника. Он обращается за помощью к доктору Стивену Стрэнджу и просит его заставить большую часть мира забыть о том, кто такой Человек-паук. Но при этом вмешивается в заклинание, чтобы его не забыли близкие. Это приводит к глобальному сбою и смешению параллельных вселенных.

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Концепция мультивселенных предполагает существование множества параллельных миров и вариаций известных персонажей. Например, где сыворотку суперсолдата получила Пегги Картер, став Капитаном Британия, все Мстители превратились в зомби, Локи был крокодилом, а Альтрон победил и пытался уничтожить все существующие реальности. С мультивселенной зрители познакомились в сериале «Локи» и анимационном проекте «What, if?..», но «Нет пути домой» — первый полнометражный фильм киновселенной Marvel, где эта концепция разворачивается полноценно.

Из-за произошедшего сбоя Паркер встретится со злодеями из других реальностей и со своими альтернативными «вариантами» — Питерами Паркерами из предыдущих запусков франшизы.

Мультигерои и мультизлодеи

Ранее неоднократно сообщалось, что в фильме могут появиться супергерои из прошлых фильмов – Тоби Магуайр (трилогия 2002–2007 года) и Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук» 2012 и 2014 годов).

Благодаря этому фильм ждут не только поклонники Marvel, но и фанаты первых версий «Человека-паука». Так, за первые 24 часа первый трейлер «Нет пути домой» на всех платформах посмотрели 355 миллионов человек, что даже побило рекорд первого тизера «Мстителей: Финал».

В первом трейлере альтернативных Пауков не оказалось, как и во втором. Зато в ролике появились сразу пять злодеев из предыдущих «паучьих» фильмов. Это Доктор Осьминог, Зеленый Гоблин, Электро, Песочный человек и Ящер. Официально подтверждено возвращение Альфреда Молины к образу Отто Октавиуса и Джейми Фокса к образу Макса Диллона (Электро), студия подтвердила и участие в проекте Уиллема Дефо, играющего Гоблина.

Одна сцена трейлера особенно заинтересовала фанатов. В ней Ящер, Песочный человек и Электро пытаются атаковать героя Холланда. Их расположение и движения выглядят так, будто из кадра «вырезали» еще двух персонажей – пауков Магуайера и Гарфилда.

Поклонники и ранее уличали Marvel в корректировке трейлеров, куда включали либо отсутствующие в фильме сцены, либо «стирали» или «добавляли» персонажей. Так студия пытается не допустить важных сюжетных спойлеров и не раскрыть раньше времени главную загадку фильма.

Например, в трейлере «Возвращения домой» показан совместный полет Железного человека и Человека-паука в нью-йоркском Квинсе, откуда Питер родом. В самом фильме этого нет. Уже после премьеры режиссер Джон Уоттс рассказывал, что сцену сделали специально для трейлера, включать в фильм ее не собирались изначально.

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В фильме, согласно одному из неподтвержденных сообщений, может в качестве камео появиться и Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. Якобы он сыграет адвоката Питера, когда тот будет доказывать свою невиновность в суде.

Камео пророчат и герою Тома Харди, ведь сцена после титров второго «Венома» намекает на противостояние Человека Паука и инопланетного симбиота. По другой версии, герой Харди может засветиться в одной из посттитровых сцен, уже известно, что их будет две.

Отличия и сходства

Питер Паркер Тома Холланда отличается от предшественников меньшей самостоятельностью. Не просто так Тони Старк называл его «дружелюбным соседом» и практически усыновил, заботился и оберегал. После утраты наставника Питер ищет замену, которой сначала выступает Мистерио, затем фальшивый Ник Фьюри, а после – помощник и телохранитель Старка Хэппи Хоган.

Любовная линия в истории героя Холланда не является основной, как это было в прежних версиях фильма, она второстепенна. Отношения с ЭмДжей у него сложились только во втором сольнике, тогда как у героев Магуайера и Гарфилда весь сюжет строился вокруг романтических отношений.

мне разбивает сердце эта появившаяся теория в которой питер не успевает словить эмджей но её спасает паук эндрю



[ #NoWayHome #SpiderMan ] pic.twitter.com/WjAv5qeuxA — — faith. (@iveriens) November 17, 2021

В одном из трейлеров поклонники обратили внимание на руку, протянувшуюся к падающей ЭмДжей. Есть предположения, что ее спасает Паук-Гарфилд – в аналогичной ситуации своей истории тот не смог спасти от гибели свою девушку Гвен Стейси.

Что дальше?

Том Холланд заявлял, что «Нет пути домой» завершит трилогию его героя. Он отмечал, что сочтет себя неудачником, если будет играть Паука после 30 лет. При этом продюсер Эми Паскаль заявляла, что Sony рассчитывает на еще одну трилогию о Человеке-пауке.

Затем инсайдеры сообщили, что четвертый «Человек-паук» с Холландом уже находится в разработке. Якобы после завершения «домашней трилогии» Паркер отправится в колледж. Вероятно, это говорит о том, что главный герой вновь победит всех злодеев, но дальнейшая его судьба пока неизвестна.

Кроме того, студия Sony, которой принадлежат права на персонажа, развивает свою киновселенную, в которую входят картины с Веномом, а также предстоящий фильм о Морбиусе – вампире в исполнении Джареда Лето. В разработке находятся проекты про Крэйвена-Охотника, Мадам Паутину и другие. В любом из них так или иначе может появиться Человек-паук.