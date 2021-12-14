Рекордную для Арктики жару зарегистрировали в России

Зафиксированную 20 июня 2020 года в якутском Верхоянске температуру +38 градусов официально признали рекордом для Арктики.

Соответствующую запись внесли в архив данных об экстремальных метеорологических и климатических явлениях Всемирной метеорологической организации, штаб-квартира которой находится в Женеве.

Эксперты отметили, что наблюдения, проведенные в Верхоянске, соответствовали данным окружающих станций, а оборудование, местоположение и материально-техническое обеспечение сертифицированы якутским управлением Росгидромета.

2020 год вошел в тройку самых теплых лет в истории наблюдений. При этом средние температуры в арктической зоне Сибири примерно на десять градусов превышали норму. Кроме этого, новый температурный рекорд был установлен для Антарктиды, он составил +18,3 градуса Цельсия.