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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Новосибирцы рассказали, сколько тратят на кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый третий новосибирец тратит на кофе более тысячи рублей в месяц, выяснили компании «Самокат» и СДЭК.

Согласно данным опроса, относительное большинство жителей Новосибирска (43%) тратят на кофе до тысячи рублей в месяц. 30% — 1-2 тысячи рублей в месяц.

Каждый шестой (18%) тратит на кофе 2-3 тысячи в месяц и 7% — от 3 тысяч рублей.

Большинство участников опроса (80%) пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки в день. Почти половина респондентов (46%) предпочитают кофе другим напиткам.

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Экономика #Продукты
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