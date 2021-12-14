Новосибирцы рассказали, сколько тратят на кофе

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Каждый третий новосибирец тратит на кофе более тысячи рублей в месяц, выяснили компании «Самокат» и СДЭК.
Согласно данным опроса, относительное большинство жителей Новосибирска (43%) тратят на кофе до тысячи рублей в месяц. 30% — 1-2 тысячи рублей в месяц.
Каждый шестой (18%) тратит на кофе 2-3 тысячи в месяц и 7% — от 3 тысяч рублей.
Большинство участников опроса (80%) пьют кофе каждый день, преимущественно две чашки в день. Почти половина респондентов (46%) предпочитают кофе другим напиткам.
MuzykantВот упыри.Большинство авто в России старше 7 лет.
PRoSpektА еще "по нашему" когда у высокопоставленных "патриотов России" - Итальянская мебель, Американские смартфоны,...
Voland2Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...
rumatamдеградация и оскотинивание полное...............