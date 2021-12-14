Укравшая 20 млн рублей кассирша из Ачинска сдалась полиции

Укравшая 20 миллионов рублей кассир из Ачинска сдалась полиции по просьбе матери, сообщает МВД РФ.

30-летний кассир кредитно-кассового офиса в Ачинске украла из кассы 15 миллионов рублей, 49 тысяч 500 долларов и 49 тысяч 200 евро, принадлежащих учреждению. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Ее долго разыскивали.

Проанализировав полученные материалы, один из сотрудников уголовного розыска предположил, что мать подозреваемой знает, где она находится.

«Было принято решение еще раз побеседовать с ней. Во время разговора оперативнику удалось выстроить с женщиной конструктивные отношения. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщина находится в отделе полиции «Ачинский», с ней работают сотрудники ОВД, выясняют все обстоятельства случившегося.