Ученые создали не разряжающийся на холоде аккумулятор

Российские ученые нашли метод сделать литий-ионные аккумуляторы морозоустойчивыми благодаря применению германия, сообщил руководитель проекта сотрудник Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина РАН Илья Гаврилин.

Коллектив ученых из Института физической химии и электрохимии, Московского института электронной техники и МГУ имени Ломоносова разработал элементы батареи на основе нанопроволок из германия. Благодаря применению этого элемента повышается емкость аккумулятора и он эффективно работает даже при температуре минус 50 градусов.

«Нанопроволоки из графена при взаимодействии с электролитом в аккумуляторах создают 10 различных соединений с литием. Благодаря этому емкость материала становится в пять раз выше, чем у графита в обычных аккумуляторах на смартфонах», — сказал «Известиям» Гаврилин.

Электрический заряд, благодаря которому батареи вырабатывают энергию, переносится между двумя пластинами — электродами. В широко распространенных литий-ионных аккумуляторах одна из них состоит из графита (анод), а вторая — из соединений лития с кобальтом или лития с железом (электрод).

В силу законов физики на холоде электроды менее эффективно захватывают и отдают ионы лития. Ученые пришли к выводу, что применение нанопроволок германия для анода вместо графита сохранит накапливаемую энергию даже при низких температурах.