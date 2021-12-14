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Оценены перспективы Левандовски остаться в «Баварии»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sven Mandel / CC BY-SA 4.0
Футболист «Баварии» Роберт Левандовски сохраняет невероятную форму. Польский центральный нападающий забил дубль в матче за «Баварию» с Дортмундом и принес команде победу, что дает немецкому клубу основания продлить его контракт.

Левандовски забил 321 гол в 350 матчах за клуб и уже является самым высокооплачиваемым игроком в «Баварии». Текущий контракт Левандовски истекает летом 2023 года, и, по данным СМИ, он должен отправиться в «Реал» Мадрид. Считается, что игрок хочет продолжить свою блестящую карьеру. Например, турецкая футбольная Суперлига не сможет принять столь дорого футболиста. Разве что на закате карьера польского нападающего.

Ожидается, что «Бавария» активизирует переговоры с Левандовски и его агентом Пини Захави весной 2022 года. Мюнхенцы собираются предложить ему контракт на срок до 2025 года. 

Форварду 33 года, но он не собирается сбавлять обороты. В этом сезоне он забил 16 голов в 15 матчах Бундеслиги, а также отличные девять голов в шести матчах Лиги чемпионов.

Самые дорогие футболисты

Текущая стоимость Левандовски оценивается в 60 миллионов евро. Пока он далек от десятки футболистов с наибольшей стоимостью на рынке. Согласно одному из исследований, список самых дорогих игроков выглядит так:

  • Эрлинг Холанд (142 миллиона евро),
  • Килиан Мбаппе (128 миллионов евро),
  • Фил Фоден (117 миллионов евро),
  • Ромелу Лукаку (116 миллионов евро),
  • Мохамед Салах (114 миллионов евро),
  • Трент Александер-Арнольд (113 миллионов евро),
  • Бруно Фернандес (112 миллионов евро),
  • Маркус Рэшфорд (111 миллионов евро),
  • Гарри Кейн (110 миллионов евро),
  • Джейдон Санчо (110 миллионов евро).

Из десятки восемь футболистов играют в Английской Премьер-лиге. И Холанд («Боруссия Дортмунд)», и Мбаппе («Пари Сен-Жермен») были завязаны на возможный контракт с «Реалом» этим летом. У Холанда есть пункт, который позволяет его приобрести за разумную плату, в то время как контракт Мбаппе на Парк де Пренс истекает летом.

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