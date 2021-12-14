Поклонники Нюши предсказали певице двойню

Певица Нюша поделилась с подписчиками в Instagram свежим снимком из Арабских Эмиратов, где беременная артистка собирается рожать. Поклонники определили по размеру живота, что родится двойня.

Нюша находится уже на позднем сроке беременности. Хоть она и не сообщала предварительную дату родов, поклонники все поняли по фотографии. Они заметили: живот опустился, значит Нюша скоро родит. По размеру живота некоторые поклонники сделали вывод, что артистка вынашивает двойню.

Фото: © nyusha_nyusha, instagram.com/nyusha_nyusha

Сама певица никак не комментирует домыслы фанатов. «Каждый миг — это чудо», — подписала она снимок, намекая что наслаждается каждым моментом беременности.

Для певицы это будет уже второй ребенок. Девочку Серафиму (Симбу) она родила в 2018 году. С 2017 года Нюша состоит в браке с бизнесменом Игорем Сивовым, который старше певицы на 10 лет.