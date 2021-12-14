Украинский Гулливер получил голос блогера Давы

Уроженец Новосибирска, блогер Дава озвучил главного героя в украинском мультфильме «Гулливер возвращается». Анимационный фильм выйдет в российский прокат в январе 2022 года.

О своей работе в проекте Дава написал в Instagram. Он опубликовал в Stories видео с озвучивания и спросил подписчиков, достоин ли он «Оскара».

По сюжету мультфильма, Гулливер получает письмо, в котором его просят о помощи жители Лилипутии. Край в страшном упадке, поэтому без хорошего и мудрого великана им не обойтись. Трон занял невероятный болван и каждый испытывает на себе тяжелые последствия его глупости. Гулливеру предстоит помогать друзьям в то время, когда у него самого не все в порядке.

Для Давы роль актера озвучивания — первый опыт. Он остался доволен своей работой и пригласил подписчиков в кинотеатры. Мультфильм «Гулливер возвращается» выйдет а прокат 3 января 2022 года.