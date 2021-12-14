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Красноярскую медсестру обвинили в уничтожении вакцины

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении красноярской медсестры за поделку сертификатов о вакцинации и уничтожении препарата, сообщает ГУ МВД по региону.

В июле сотрудники Управления уголовного розыска установили, что медсестра одной из городских поликлиник в Советском районе краевого центра подделала официальные документы на имя двух жителей Красноярска.

В данные сертификаты злоумышленница внесла не соответствующие действительности сведения о произведенных прививках, после чего передала поддельные документы гражданам.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дознаватели установили, что злоумышленница уничтожила 12 доз препарата. В отношении подозреваемой отделом дознания городской полиции возбуждено уголовное дело части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение или уничтожение имущества). 

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

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Топ комментариев

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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