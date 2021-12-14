Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, пишут европейские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно препятствовало приобретению Киевом крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников через Агентство альянса по обеспечению и закупкам (NSPA).

Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи», приводит РИА Новости материал Bild

В августе президент Владимир Зеленский, как сообщает издание, лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки. Но тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».

В начале декабря глава МИД Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.