Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, пишут европейские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.
Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно препятствовало приобретению Киевом крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников через Агентство альянса по обеспечению и закупкам (NSPA).
Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи», приводит РИА Новости материал Bild
В августе президент Владимир Зеленский, как сообщает издание, лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки. Но тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».
В начале декабря глава МИД Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
Voland2Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...
BETEPAH86Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.
Nik3316и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...