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Меркель лично отказала Зеленскому в поставках оружия

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Пресс-служба президента Украины

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала поставки вооружений Украине по линии НАТО, пишут европейские СМИ со ссылкой на источники в Брюсселе.

Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство Меркель в том, что оно препятствовало приобретению Киевом крупнокалиберных винтовок и ружей для поражения беспилотников через Агентство альянса по обеспечению и закупкам (NSPA).

Берлин использовал право вето, заблокировав поставки уже оплаченных Киевом американских винтовок Barrett и литовских антидроновых ружей. При этом правительство Меркель вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы не возникло впечатление, «что оно было единственным противником продажи», приводит РИА Новости материал Bild

В августе президент Владимир Зеленский, как сообщает издание, лично просил Меркель во время ее визита в Киев снять запрет на поставки. Но тогдашняя канцлер, по словам одного из присутствовавших на встрече, «ледяным голосом» заявила, что это «исключено».

В начале декабря глава МИД Сергей Лавров указывал, что накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу.

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Оборона #Военная политика #Оружие #Конфликты
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Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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