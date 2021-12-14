Операторы техосмотра предложили скорректировать добровольность

Операторы техосмотра предлагают сделать его добровольным для автомобилей моложе семи лет, а также отправлять на процедуру в обязательном порядке после ДТП, сообщил председатель Гильдии операторов технического осмотра при Московской торгово-промышленной палате Игорь Волчек.

Госдума в первом чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра для владельцев легковых автомобилей и мототранспорта. Процедуру они будут проходить только при постановке автомобиля старше четырех лет на учет при смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Гильдия операторов технического осмотра предложили сделать техосмотр добровольным только для автомобилей возрастом до семи лет. А далее — сохранить тот порядок и периодичность, которая уже предусмотрена текущем законодательством, рассказал Волчек Autonews.

Второе предложение Гильдии — проходить техосмотр в обязательном порядке после ДТП. По его словам, риск того, что после аварии автомобиль может иметь скрытые серьезные дефекты крайне высок и только техосмотр с проверками на стендах и сможет их выявить. По данным Волчека, в Госдуме готовы дополнительно рассмотреть это предложение.

Третье предложение — обязать собственников проходить техосмотр в случае, если сотрудник ГИБДД выявит проблему из перечня неисправностей согласно статьи 12.5.1 КоАП. В их числе, например, разбитые или неработающие фары, незаконный тюнинг и тонировка.