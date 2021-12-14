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Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд отправил в колонию жителя Иркутска, который на ходу пытался сбросить полицейского с крыши автомобиля, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года полицейские узнали, что четверо иркутян собираются украсть имущество из автомобиля. На месте преступления «барсеточники» оказали сопротивление и пытались скрыться.

«Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных, находящихся перед машиной, запрыгнул на капот, в дальнейшем забравшись на крышу автотранспорта. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, для того, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео. Машину остановили, преступников задержали. Суд доказал, что обвиняемый применил к полицейскому насилие, и отправил его в колонию общего режима на 3 с половиной года.

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Топ комментариев

Disobedient

Консулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))

Voland2

Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...

BETEPAH86

Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.

Nik3316

и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...
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