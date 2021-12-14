Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок

Суд отправил в колонию жителя Иркутска, который на ходу пытался сбросить полицейского с крыши автомобиля, сообщило СУ СКР по Иркутской области.
По данным следствия, в феврале 2020 года полицейские узнали, что четверо иркутян собираются украсть имущество из автомобиля. На месте преступления «барсеточники» оказали сопротивление и пытались скрыться.
«Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных, находящихся перед машиной, запрыгнул на капот, в дальнейшем забравшись на крышу автотранспорта. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, для того, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.
Инцидент попал на видео. Машину остановили, преступников задержали. Суд доказал, что обвиняемый применил к полицейскому насилие, и отправил его в колонию общего режима на 3 с половиной года.
DisobedientКонсулом в Китай его отправьте, пусть еще и облысеет.)))
Voland2Эти ребята если и поедут в ЕС, то точно без виэы...
BETEPAH86Не привыкать?? 2 раза за 100 лет, это не привыкать??? Очнись, ты се..шь.
Nik3316и вот справка для местного Алеши, в 90е когда дербанили Аэрофлот, пилоты летали не каждый день и иногда...