Катавший полицейского на крыше авто иркутянин получил срок

Суд отправил в колонию жителя Иркутска, который на ходу пытался сбросить полицейского с крыши автомобиля, сообщило СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, в феврале 2020 года полицейские узнали, что четверо иркутян собираются украсть имущество из автомобиля. На месте преступления «барсеточники» оказали сопротивление и пытались скрыться.

«Пытаясь остановить водителя, один из оперуполномоченных, находящихся перед машиной, запрыгнул на капот, в дальнейшем забравшись на крышу автотранспорта. Несколько километров водитель иномарки на высокой скорости совершал опасные маневры, для того, чтобы сбросить полицейского, в том числе выезжал на встречную полосу и проезжал перекрестки на запрещающий сигнал светофора», — говорится в сообщении.

Инцидент попал на видео. Машину остановили, преступников задержали. Суд доказал, что обвиняемый применил к полицейскому насилие, и отправил его в колонию общего режима на 3 с половиной года.