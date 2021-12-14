ЦБ повысит ключевую ставку в седьмой раз подряд

Банк России анонсировал очередное повышение ключевой ставки на последнем в этом году заседании 17 декабря. Интрига заключается лишь в том, насколько ЦБ поднимет этот показатель на фоне продолжающей расти инфляции.

Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%.

ЦБ повысит ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5%, считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. «Основное проинфляционное влияние сохраняется со стороны мировых цен и проблем с поставками», — приводит «Российская газета» его мнение.

Новое повышение ставки стало очевидным после выхода данных Росстата по ноябрьской годовой инфляции. Она ускорилась до 8,4% с октябрьских 8,1%, это максимум с 2016 года.

Еще одна интрига заседания Банка России в том, сохранится ли жесткий сигнал, что ЦБ может продолжить повышения ставки на ближайших заседаниях, или появится намек на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.