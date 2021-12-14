Депутат Бутина выступила против западных рождественских декораций

Депутат Госдумы Мария Бутина удивилась количеству западных рождественских декораций при новогоднем оформлении городов и предложила популяризовать символы «русского Нового года».

«Почему, продвигая собственный путь и приоритет традиционных ценностей в стране, мы допускаем, что наши города повально заполонены западными рождественскими декорациями? В торговых центрах крисмас кэрол играет, а у елки стоят санты, а не дедушки Морозы?» — написала Бутина в Telegram.

«Декорации к американскому Рождеству, на мой взгляд, не очень подходят к празднованию традиционного русского Нового года», — прокомментировала депутат РИА Новости.

Она напомнила о традиционных символах Нового года в России, среди которых Дед Мороз и Снегурочка, а не зарубежный Санта-Клаус, а также о всеми любимых песнях. В рамках популяризации депутат предлагает чаще использовать символику в госструктурах.

«Нужно начать с собственного примера, и государственные структуры должны использовать это. Это даже не вопрос заставить, мне кажется, нужно сформировать призыв и формировать уже альтернативную моду, пропагандировать», — добавила Бутина.